Minibüs şoförlerinden servis kiralayan üniversitelilere dayak

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çarşı Mahallesi'nde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, fakültelerine gidip, gelmek için bir süre önce özel öğrenci servisi kiraladı. İddiaya göre öğrencilerin servis kiralamasına tepki gösteren bazı minibüs sürücüleri, okul çıkışında ilçe merkezinde seyir halinde olan öğrencilerin kiraladığı servisin önünü araçlarıyla keserek, durdurdu. Önü kesilen servis şoförü ve öğrenciler ile minibüs şoförleri arasında tartışma çıktı.