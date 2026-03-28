Minik bebek İstanbul trafiğindeki ölüm kalım savaşını motosiklet üzerinde kazandı
İstanbul Bahçelievler'de, zamanla yarışılan o anlarda insanlık ölmedi dedirten bir olay yaşandı. Evde talihsiz bir kaza sonucu yere düşerek yaralanan 3 aylık bebeği, İstanbul trafiğinde mahsur kalan ailesinden teslim alan Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı motosikletli zabıta ekibi, minik bebeği saniyeler içinde hastaneye ulaştırdı.
Kaynak: DHA
Bahçelievler'de dün 3 aylık bebekleri yere düşen bir aile, hastaneye gitmek için araçlarıyla yola çıktı. Trafik nedeniyle ilerleyemeyen aile, yolda gördükleri Bahçelievler Belediyesine bağlı motosikletli zabıta memurundan yolu açması için yardım istedi.
Ailenin yardım talebi üzerine zabıta memuru bir süre yolu açarak ailenin trafikte ilerlemesini sağladı. Trafik nedeniyle aile yolda ilerleyemeyince bu sefer zabıta memuru, çalışma arkadaşının yanında durarak motorunu bırakıp arkasına binmesini istedi. Motorize zabıta ekibi, aileden bebeği alarak hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdi. O anlar, motosikletteki kamera tarafından kaydedildi. (DHA)
