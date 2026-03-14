Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitti: Almanya'dan kaçırılıp Türkiye'ye getirilmiş!
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2018 yılında kaybolan ve o günden beri izine rastlanamayan N.S., 7 yıl sonra düzenlenen özel operasyonla bulundu. Alman annesinden koparılan ve babaanne tarafından harabe bir evde tutulduğu anlaşılan 8 yaşındaki çocuk, çöp yığınları arasında bitkin halde bulundu. Sosyal hizmetler korumasına alınan N.S.'nin hikayesi ve babaannenin yakalanma süreci haberimizde.
Kaynak: DHA / İHA
Türkiye ile Almanya arasında yıllardır süren bir hukuk mücadelesine ve kişisel bir dramın merkezine dönüşen N.S. dosyası, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün kurduğu 6 kişilik özel ekibin başarılı çalışmasıyla aydınlatıldı.
1 / 17
2018 yılında henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen ve bir daha haber alınamayan küçük çocuğun, korkunç bir ortamda saklandığı ortaya çıktı.
2 / 17
Baba U.K.'nin yıllar önce hayatını kaybetmesi ve babaanne H.S.'nin ifade vermekten kaçınması, soruşturmayı çıkmaza sokmuştu.
3 / 17
Ancak polis ekipleri, babaanneyi düzenli olarak polise imza atmaya gittiği süreçte adım adım izledi.
4 / 17