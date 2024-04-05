Mısır Çarşısı'nda ''fahiş fiyat'' denetimi

"ÜZERİNDE İNDİRİMDEN ÖNCEKİ FİYATIN DA YAZILI OLMASI LAZIM"

Denetim hakkında bilgi veren İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ülkemizin, İstanbul'umuzun en eski kapalı çarşılarından biri olan Mısır Çarşısı'nda ramazan bayramı öncesi denetim yapacağız. Aynı zamanda biz bugün İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak 18 ilçede 130 personelimizle denetim yapıyoruz. Ramazan ürünlerine yönelik. Şimdi 6 bin 585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile yine 6 bin 502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında hem fahiş fiyat dediğimiz fiyatları kontrol edeceğiz, hem de etiketlere bakacağız. Fahiş fiyat denetimi dediğimiz denetimde biz öncelikli olarak ürünlerin şu an mevcut satış fiyatlarını tespit ediyoruz, alış fiyatlarını tespit ediyoruz. Burada makul olmayan bir durum tespit ettiğimiz durumda biz firmaya yani bu ürünün alım faturalarını bize gönderin diye talepte bulunuyoruz. Bunlar geldiğinde yine bir anormallik hissedersek bunu bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Fiyat etiketi açısından da önce etiket olup olmadığına bakıyoruz. Etiket varsa, etiketin özelliklerini yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakıyoruz. Son zamanlarda özellikle indirimli satış dediğimiz ürünlerde mutlaka etiketin üzerinde indirimden önceki fiyatın da yazılı olması lazım. Yani vatandaşlarımızdan, tüketicilerimizden özellikle buna dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Onun dışında ürünündeki etiketteki fiyat değişim tarihi olup olmadığını yani o fiyat hangi tarihte değiştirilmiş? Hangi tarihte konmuş? Ona bakıyoruz. Yani bunların her birindeki aykırılıklar içinde yine mevzuatta belirtilen, idari yaptırım miktarlarımız var. Onlar uygulanıyor. O nedenle hani bayramı bayram tadında yaşayalım. Bayramı fırsata çevirmek isteyen işletmecilerimiz yoktur ama ola ki varsa da biz denetimlerimize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.