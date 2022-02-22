Mısır firavunu Tutankhamun'un tabutunda bulunmuştu! Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı
Mısır firavunu Tutankhamun'un altın tabutunda bulunan hançerin, Anadolu topraklarında üretildiği ortaya çıktı.
Bilim insanları yakın zamanda, Mısır firavunu Tutankhamun'un mezarında bulunan bir demir hançeri X-ray ışınlarıyla taradı ve metali bir göktaşından gelen nesnenin nasıl yapıldığını anlamaya çalıştı. Hançerin düşük sıcaklıkta dövülerek oluşturulduğunun muhtemel olduğu belirtildi.
Meteoritics & Planetary Science adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, hançerin Mısır'da değil, Anadolu topraklarında üretildiği aktardı.
BİR METRE UZUNLUĞUNDA DEMİRDEN YAPILMIŞ HANÇER BULUNDU
Bununla birlikte, arkeologlar 1920'lerde Tutankhamun'un Krallar Vadisi'ndeki mezar odasına girdiklerinde, firavunun gömülü ihtişamı arasında bir metre uzunluğunda bir hançer buldu. Bıçağı demirden yapılmıştı. Söz konusu keşif, Demir Çağı'nın Tutankamun’un ölümünden bir yüzyıl sonrasına kadar başlamadığı düşünüldüğünde oldukça şaşırtıcıydı.
Demir metalinin yeryüzünde keşfedilmesinden önce gelen demir nesneler, araştırmacıları daha eski nesnelerin meteorit demirden geldiğine inandırdı. Bunların, uzaydan düşen ve daha sonra Dünya'da dövülen metal parçaları olduğu düşünülüyor.