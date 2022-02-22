Mısır firavunu Tutankhamun'un tabutunda bulunmuştu! Anadolu'da üretildiği ortaya çıktı

Bilim insanları yakın zamanda, Mısır firavunu Tutankhamun'un mezarında bulunan bir demir hançeri X-ray ışınlarıyla taradı ve metali bir göktaşından gelen nesnenin nasıl yapıldığını anlamaya çalıştı. Hançerin düşük sıcaklıkta dövülerek oluşturulduğunun muhtemel olduğu belirtildi.