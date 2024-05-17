Mısır piramitlerinin binlerce yıllık gizemi çözüldü
Yüzyıllardır insanlığın merakını cezbeden Mısır piramitlerinin gizemi çözülmüş olabilir. Bilim insanları piramitlerin, Nil Nehri'nin uzun zamandır kayıp olan bir kolu sayesinde inşa edilmiş olabileceğini belirtti.
Mısır piramitleri, bugün hala bilim insanlarının kafalarının karışmasına neden olan antik dünyanın harikaları olarak görülüyor.
Ancak Mısır piramitlerinin gizeminin önemli bir kısmı yakın zamanda çözülmüş olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nden araştırmacıların ve arkeologların çalışmasına göre devasa yapılar Nil Nehri'nin uzun zamandır kayıp olan bir kolu sayesinde inşa edilmiş olabilir.
NİL'İN 64 KİLOMETRELİK KOLU
Arkeologlar, piramitlerin inşasında kullanılan taş blokların ve yapı malzemelerinin yakında bulunan bir su kanalı aracılığıyla taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu.
Yeni çalışma o zamandan beri kurumuş ve tarım arazileri tarafından gizlenmiş olan 64 kilometre uzunluğundaki eski bir su yolunun varlığını ortaya çıkardı
KUM FIRTINALARI YOK ETTİ
Ekip, yaklaşık 4 bin 200 yıl önce başlayan büyük bir kuraklıkla bağlantılı olarak kum birikimindeki artışın, bu su kolunun yok olmasının nedenlerinden biri olabileceğini öne sürüyor.
Bu keşif, Sahra'nın bu yaşanmaz kesimindeki Giza piramit kompleksi de dahil olmak üzere 31 piramidin nasıl inşa edildiğini açıklayabilir.
İNŞAAT MALZEMELERİ SU YOLUYLA TAŞINDI
Bilim insanları nehrin kayıp kolunu haritalandırabilmek için uydu görüntüleri, tarihi haritalar, jeofizik etütler ve sediman karotlama (arkeologların kalıntı bulabilmek için kullandığı bir yöntem) gibi teknikler kullandılar.
Haritalandırma sırasında ortaya çıkan konum, piramitlerin inşa edildiği sırada nehir kolu üzerinden suya kolayca erişilebildiği anlamına geliyor.
Araştırmacılar, bunun inşaat malzemelerinin taşınması için önemli olabileceğini söyledi.