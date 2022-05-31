Mısır tarlasına polis baskını: Para için Hint keneviri ekmiş

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki mısır tarlasında uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon için harekete geçen ekipler, O.G.'nin tarlasına baskın yaptı. Tarlada yapılan aramada, mısırların arasına ekilmiş 477 kök Hint keneviri bulundu. Hint kenevirleri sökülürken, tarladaki O.G. ile S.D. (44) de gözaltına alındı.