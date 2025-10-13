Mısır'daki tarihi zirveye damga vuran an: Trump yine Erdoğan'a övgüler dizdi
Dünya liderleri Gazze'de barış amacıyla Mısır'da bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, liderleri tek tek karşılayarak, aile fotoğrafı çektirdi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce, ''Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Ama onu seviyorum. Onu seviyorum'' dediği duyuldu.
Kaynak: İHA
Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" kapsamında liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi öncesi Trump, zirveye katılan liderlerle tek tek tokalaşarak, kısa süre sohbet etti.
Trump, burada Gazze’deki ateşkesin tesisinde kilit rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da karşılayarak ayaküstü sohbet etti.
Erdoğan yanına ilerlerken Trump'ın, "Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Ama onu seviyorum. Onu seviyorum" dediği duyuldu.
Trump, karşılamanın ardından zirveye katılan 30’a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.
