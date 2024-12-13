MİT Başkanı Kalın'ın Şam ziyaretine damga vuran ayrıntı

COLANİ’NİN DİREKSİYONA NEDEN GEÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

tv100’ün edindiği bilgiye göre bu gelişmenin altında yatan neden 13 yıldır bölgede çözüm için çaba sarf eden Türkiye’ye duyulan saygıydı.