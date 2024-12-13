MİT Başkanı Kalın'ın Şam ziyaretine damga vuran ayrıntı
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyaret gündem oldu. Kalın'ın makam aracını kullanan ismin HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani olduğu ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriye’nin başkenti Şam yaptığı sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. Kalın’ın ziyareti esnasında tarihi Emevi Camii’nde namaz kılması ve camiye giderken çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Videodaki bir detay ise bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Kalın’ın yolculuk ettiği makam arabasının şoför koltuğunda oturan isim Suriye’de kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) Lideri Ebu Muhammed Colani idi.
COLANİ’NİN DİREKSİYONA NEDEN GEÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
tv100’ün edindiği bilgiye göre bu gelişmenin altında yatan neden 13 yıldır bölgede çözüm için çaba sarf eden Türkiye’ye duyulan saygıydı.
Üst düzey ziyaretten büyük memnuniyet duyan Colani, Kalın’a yakın ilgi gösterdi. Şamlı olduğu ve şehri bizzat gezdirmek istediği için direksiyon başına Colani oturdu.