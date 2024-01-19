MİT, gizli silahlarını ziyarete açtı! Çok özel görüntüler
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gizli görevlerde kullandığı cihazlar Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ''Temas İstanbul'' sergisinde ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, gizli kameralı robot kravatlar, ayak topuklarına gömülü gizli ses kayıt cihazları, tuğlalara gizlenmiş kameralar bulunuyor.
Bu yıl kuruluşunun 97'nci yılı kutlanan MİT'in, Türk İstihbarat tarihinde farklı dönemlerine ait belgeler ve ekipmanların bulunduğu 'Temas İstanbul' sergisi AKM'de açıldı. 11 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini bekleyen sergide "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölüm bulunuyor.
MİT'in tarihsel sürecinin anlatıldığı sergide nesnel ve görsel anlatım dili kullanılarak kurum kültürü ve istihbaratı şekillendirip yönlendiren küresel olaylarla birlikte savunma, teknoloji ve tarih içerisinde ki dijital dönüşümü anlatan bölümler bulunuyor.
Öte yandan sergide Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın hologramı yer alıyor. Kalın, hologramında teşkilat yapısı ve sergisi hakkında bilgiler veriyor.
'SERGİMİZ DÖRT AYAK ÜZERİNDE OLUŞUYOR'
Serginin Küratörü Zihni Tümer, "Sergimiz 4 ayak üzerinde oluşuyor. Önce vatan, Gelenek; tarihimiz, hafızamız, bilgilerimiz, geleceğimiz var; vizyonumuz, çocuklarımız, en sonda da gurur bölümü de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin küresel oyunculuğunda; oyun kuran, oyunbozan niteliğiyle, faaliyetiyle, kimliğiyle, Dünya çapında, dünya ölçeğinde karşılık bulan olaylar ve bilgiler üzerinden derlenmiş. Bu bizi şöyle bir noktaya getirdi, 2013 yılından beri toparlanan, derlenen arşiv bölümü ve sürekli bir heyecanla dışarı çıkma arzusu, kendisini anlatma arzusunda 2018 yılında Ankara'da 'Temas' adıyla bir sergi yapıldı. 10 binlerce ziyaretçi tarafından izlendi. Çok büyük bir başarıydı. Orada salt olarak ele geçirilmiş 90 nesnenin tanımı ve birçok film, popüler kültür içerisinde de yer alan bir bütünlük içerisinde kendisini çok güzel ifade etmişti. Burada ise bunu biraz dönüştürdük ve bir metafor kullandık" ifadelerini kullandı.