MİT, gizli silahlarını ziyarete açtı! Çok özel görüntüler

'SERGİMİZ DÖRT AYAK ÜZERİNDE OLUŞUYOR'

Serginin Küratörü Zihni Tümer, "Sergimiz 4 ayak üzerinde oluşuyor. Önce vatan, Gelenek; tarihimiz, hafızamız, bilgilerimiz, geleceğimiz var; vizyonumuz, çocuklarımız, en sonda da gurur bölümü de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'nin küresel oyunculuğunda; oyun kuran, oyunbozan niteliğiyle, faaliyetiyle, kimliğiyle, Dünya çapında, dünya ölçeğinde karşılık bulan olaylar ve bilgiler üzerinden derlenmiş. Bu bizi şöyle bir noktaya getirdi, 2013 yılından beri toparlanan, derlenen arşiv bölümü ve sürekli bir heyecanla dışarı çıkma arzusu, kendisini anlatma arzusunda 2018 yılında Ankara'da 'Temas' adıyla bir sergi yapıldı. 10 binlerce ziyaretçi tarafından izlendi. Çok büyük bir başarıydı. Orada salt olarak ele geçirilmiş 90 nesnenin tanımı ve birçok film, popüler kültür içerisinde de yer alan bir bütünlük içerisinde kendisini çok güzel ifade etmişti. Burada ise bunu biraz dönüştürdük ve bir metafor kullandık" ifadelerini kullandı.