MİT gözetiminde kazı yapılmıştı! O eve talip çıkmadı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, MİT gözetiminde 1 yıl boyunca kazı yapılan ''gizemli ev'' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılmıştı. Ancak eve talip çıkmadığı öğrenildi.
Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı.
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Müze müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi.
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Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.
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2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.
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