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  4. MİT gözetiminde kazı yapılmıştı! O eve talip çıkmadı

MİT gözetiminde kazı yapılmıştı! O eve talip çıkmadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, MİT gözetiminde 1 yıl boyunca kazı yapılan ''gizemli ev'' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılmıştı. Ancak eve talip çıkmadığı öğrenildi.

MİT gözetiminde kazı yapılmıştı! O eve talip çıkmadı - Resim: 1

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı.

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MİT gözetiminde kazı yapılmıştı! O eve talip çıkmadı - Resim: 2

Müze müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. 

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MİT gözetiminde kazı yapılmıştı! O eve talip çıkmadı - Resim: 3

Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

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MİT gözetiminde kazı yapılmıştı! O eve talip çıkmadı - Resim: 4

2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı. 

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