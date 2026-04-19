MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon! Panama bandıralı gemiden çıkanlar şoke etti!
MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlik'in nefes kesen iş birliğiyle Panama’dan gelen gemiye İstanbul Ambarlı Limanı’nda baskın düzenlendi. Konteynerler arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilirken, ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve piyasa değeri, son dönemde deniz yoluyla yapılan kaçakçılığa vurulan en büyük darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: DHA
Panama’dan hareket ettiği belirlenen bir gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair istihbari bilgiler üzerine İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve jandarma birimleri harekete geçti.
Söz konusu gemi, Türkiye karasularına giriş yaptıktan sonra Kocaeli açıklarında, İstanbul istikametine seyir halindeyken sahil güvenlik unsurları tarafından durduruldu.
Sahil güvenlik botları refakatinde Ambarlı Limanı’na çekilen gemide, dedektör köpeklerin de katılımıyla kapsamlı arama yapıldı.
Konteynerler içerisinde gizlenmiş halde bulunan 106 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde güvenlik güçlerince imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
