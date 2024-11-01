MİT Türk istihbarat tarihine damga vuran cihazları paylaştı

MİT ve çeşitli istihbarat servisleri tarafından 1965'ten 2000'li yılların başlarına kadar kullanılan cihazlar ve objeler, teşkilatın resmi internet sitesindeki 'Özel koleksiyon' bölümünde ziyaretçilerin erişimine açıldı. İstihbarat ajanları tarafından gizli takip ve casusluk faaliyetlerinde kullanılan dinleme cihazlarının yerleştirildiği eşya ve objeler dikkat çekti.