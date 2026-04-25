MİT ve Suriye’den tarihe geçen 300 milyonluk ortak operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı ve Suriye Narkotik birimleri, Akdeniz sularında nefes kesen bir uluslararası operasyona imza attı. Güneydoğu Asya’dan yola çıkan ve rotası Suriye olan uyuşturucu yüklü gemi, MİT’in titiz takibiyle Lazkiye Limanı’nda kıskıvrak yakalandı.
Kaynak: İHA
1 / 7
MİT, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti. MİT'in istihbaratına göre gemi önce Mısır-İskenderiye ve sonra Lübnan-Beyrut'a ulaştı.
2 / 7
Geminin son durağı ise Suriye Lazkiye Limanı olacaktı.
3 / 7
MİT'in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.
4 / 7