MİT'in Suriye'de vurduğu PKK-YPG hedefleri böyle görüntülendi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait tesisler ile örgütün yönetici kadrolarının vurulduğu hedefler, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Operasyonda Suriye'de konuşlu terör örgütü PKK/YPG'ye ait askeri tesisler ile örgütün yönetici kadroları hedef alındı.
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Terör örgütüne ait sığınaklar, eğitim tesisleri, depolar, cephaneliklerin de yer aldığı hedeflerin başarıyla imha edildiği anlar, Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
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Kamışlı şehrinde vurulan hedeflerin alevler içinde kaldığı görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
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