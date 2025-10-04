MİT'in Suriye'de yakaladığı aile boyu IŞİD militanları hakkında kan donduran ayrıntılar

Fransa ve Türkiye vatandaşı olan ailenin aslen Kayserili olduğu, 2023 yılında Fransa’dan Türkiye’ye dönüp Gaziantep’te bir türbenin yanında karavanda yaşadıkları, jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan araçla kaza yaptıkları ve kaza sonrası jandarmaya saldırdığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahısların bir süre cezaevinde kaldığı belirlendi. Ailenin ölen çocuklarını kimseye bildirmeden gömdükleri, DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.