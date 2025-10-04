MİT'in Suriye'de yakaladığı aile boyu IŞİD militanları hakkında kan donduran ayrıntılar
Servis şoförü Binalı Aslan’ı öldürdükten sonra kaçtıkları Suriye’de MİT’in düzenlediği operasyonda 8 ferdi ölü ele geçirilen ailenin Gaziantep'te kaydedilen görüntüleriyle birlikte kan donduran ayrıntılar çıktı.
Fransa ve Türkiye vatandaşı olan ailenin aslen Kayserili olduğu, 2023 yılında Fransa’dan Türkiye’ye dönüp Gaziantep’te bir türbenin yanında karavanda yaşadıkları, jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan araçla kaza yaptıkları ve kaza sonrası jandarmaya saldırdığı ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahısların bir süre cezaevinde kaldığı belirlendi. Ailenin ölen çocuklarını kimseye bildirmeden gömdükleri, DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
21 Eylül 2025'te, Ankara AŞTİ'de nakliyecilik yapan 3 çocuk babası 65 yaşındaki Binali A.'ın yanına gelen 2 kişi, aileleriyle birlikte Mersin'e gitmek için anlaştı. 14 kişilik aileyi aracına alarak yola çıkan Binali A.'ın bir süre sonra cep telefonu kapandı. Ailesi tarafından kayıp başvurusunun yapılmasının ardından yapılan çalışmalarda Binali A'ın aracının önce Mersin'e daha sonra da Hatay'a gittiği belirlendi. Araç içindeki şüphelilerin yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlenince Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girdi.
Zanlıların İdlib'de olduğu belirlenince MİT ve Suriye İç Güvenlik Servisi tarafından operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 14 kişilik aileden 8’i ölü olarak ele geçirildi. Aksoy ailesinden 2'si yaralı 6 kişi de yakalanarak Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar, AŞTİ'de anlaştıkları ve daha sonra yolda öldürdükleri nakliyeci Binali A.'ı Tarsus'ta ormana gömdüklerini itiraf etti.
Suriye’deki çatışma bölgeleriyle ve DEAŞ’la irtibatlı olan ailenin 8 üyesi Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi. Kayseri Talas nüfusuna kayıtlı ailenin Fransa ve Türkiye vatandaşlıklarının bulunduğu, Gaziantep Nurdağı'ndaki Ökkeşiye Türbesi'nin yanında karavanda uzun süre yaşadıkları belirlendi. Ailenin Gaziantep'te yaptıkları kaza sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı.