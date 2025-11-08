MİT'ten dijital dünyada derin operasyon: 2 gözaltı var

Yapılan aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu. Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını tamamen itiraf ettikleri; kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi.