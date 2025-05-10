MİT'ten şok operasyon: Sahte baz istasyonuyla tuzak kuran çete çökertildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden vatandaşların kişisel ve finansal verilerini ele geçiren siber casusluk ağını çökertti.
MİT, GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaşın sahte içerikli SMS mesajları aldıklarına dair yaptığı şikayetler üzerine teknik inceleme başlattı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, önemli bulgulara ulaştı. Olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi.
Çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi. Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanıp, kullanıcılara GSM operatörü gibi hareket ederek ödeme talep eden sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.
BİRÇOK ŞEHİRDE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ
Yapılan çalışmalarda; 'Patron' kod adlı şüpheliden talimat alan ve aynı şebeke içerisinde 3 farklı grup halinde hareket eden toplam 7 kişi deşifre edildi. Şüphelilerin, kiraladıkları araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.
Getirdikleri cihazla, iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerinin toplanarak Çin merkezli bir sunucuya aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.