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  3. 20 Aralık 2020 23:40

Mobeseyi taşladı, gözaltına alınmamak için direndi!

Antalya'da mobese kameralarını taşlayan Mustafa Hatipoğlu (35), kendisini gözaltına almak isteyen polislere zor anlar yaşattı.

Mobeseyi taşladı, gözaltına alınmamak için direndi!

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı ile Yener Ulusoy Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kavşak sistemindeki mobese kameralarına bir kişinin taş attığı ihbarı üzerine belirtilen adrese yakınlardaki polis ekipleri sevk edildi. 

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Mobeseyi taşladı, gözaltına alınmamak için direndi!

Adrese gelen ekipler, kavşak sisteminin ortasında duran, elindeki poşette ekmek, içecek şişesi ve telefon bulunan kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Polisi yanına yaklaştırmayan kişi, sürekli "İmdat" diye bağırdı.

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Mobeseyi taşladı, gözaltına alınmamak için direndi!

Polisin gözaltına almak istediği kişi kendisini yerden yere atarak çığlık atmaya devam etti. Adının Mustafa Hatipoğlu olduğu belirlenen kişi, kelepçelendi. 

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Mobeseyi taşladı, gözaltına alınmamak için direndi!

Yüzünde maske olmayan Hatipoğlu'na maske takmak isteyen polis, başarılı olamadı. Yüzüne takılmak istenen maskeye "Abi o iyi bir şey değil. Lütfen yapmayın" diyen Hatipoğlu'na polis "Oğlum maske bu maske" diyerek ikna etmeye çalıştı. 

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