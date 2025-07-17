Mobil fal uygulamaları Faladdin ve Binnaz'ın kurucusu tutuklandı
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ve internet sitelerini kurarak yasadışı yollarla yüklü miktarda para kazandığı gerekçesiyle gözaltına alınan uygulamaların kurucusu tutuklandı. Ayrıca yaklaşık 108 milyon TL'lik mal varlığına da el kondu...
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mobil uygulamalar ve bu uygulamalara bağlı internet siteleri üzerinden yasadışı yollarla gelir elde edildiğini tespit etti.
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Yapılan çalışmalarda, falcılık faaliyetlerinin bir şirket üzerinden organize edildiği ve çeşitli yasadışı yöntemlerle yürütüldüğü belirlendi.
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Soruşturmada şüphelilerin; 677 sayılı Kanuna muhalefet, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarını işlediği belirlendi.
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Çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde 2 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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