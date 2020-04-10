Modern toplumdan uzakta insan eti yiyen kabileler !

ASMAT KABİLESİ



Asmat halkı, Yeni Gine Adası’nın güneyindeki köylerde yaşıyor, ahşap oyma heykelleri ve vahşi ritüelleriyle biliniyorlar. Kabile üyelerinin 60 yıl önce Rockefeller ailesinin bir ferdini öldürdüğü ve yediği iddia ediliyor. O zamanlar 23 yaşında olan Michael Rockefeller, teknesi Yeni Gine sahillerinde devrilince kıyıya ulaşmak için kilometrelerce yüzmek zorunda kaldı. Sahile vardığında ise kabile üyeleri tarafından mızrakla vuruldu ve böylece kabile ritüeline başladı.



Düşmanlarını avlayıp kafataslarına göz diken kabile üyeleri avlarının beyinlerini kafa tasından çıkardıktan sonra kötü ruhların girmemesi için cesedin burun deliklerini kapatıyor. Yazar Carl Hoffman Vahşi Hasat adlı kitabında kabilenin av ritüelinden “Kazıdıkları beyni bir palmiye yaprağının üzerine boşalttılar, bir bıçak yardımıyla kafatasının içindeki son parçaya dek kazıdılar. Sonra bunları sago bitkisi yaprağı ile karıştırıp ateşte kızarttılar” sözleriyle anlatmıştı.