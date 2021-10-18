Moderna ve Pfizer/BioNTech satışlarını ikiye katlayacak

GÜÇLENDİRİCİ DOZLARIN GELECEK YIL HAZIR OLMASI İSTENİYOR

Yatırım bankası SVB Leering’te veri analisti olan Geoffrey Porges, "Düzenleyici kurumlar küresel olarak, güçlendirici dozların onaylanması ve mevcut olması için harekete geçti. Ergenlerin ve çocukların aşılanması için de birçok ülkede çalışmalar devam ediyor" dedi.