Moderna ve Pfizer/BioNTech satışlarını ikiye katlayacak
Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın gelecek yıl satışlarını ikiye katlayarak 93,2 milyar dolarlık gelir elde edeceği tahmin ediliyor.
Financial Times'a açıklanan Airfinity verilerine göre gelecek yıl BioNTech/Pfizer, 54,5 milyar dolar; Moderna ise 38,7 milyar dolar değerinde Covid-19 aşısı satacak.
Böylelikle iki şirket, bu yılki satışlarını neredeyse iki katına çıkarmış olacak.
Airfinity CEO'su Rasmus Bech Hansen, "Bu rakamlar emsalsiz. Ülkeler sürekli koruma arayışındayken, 2022'de yüksek satış seviyelerinin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Diğer uzmanlar da özellikle Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşı yarışına hakim olduğu ve muhtemelen önümüzdeki aylarda konumunu pekiştireceği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.
GÜÇLENDİRİCİ DOZLARIN GELECEK YIL HAZIR OLMASI İSTENİYOR
Yatırım bankası SVB Leering’te veri analisti olan Geoffrey Porges, "Düzenleyici kurumlar küresel olarak, güçlendirici dozların onaylanması ve mevcut olması için harekete geçti. Ergenlerin ve çocukların aşılanması için de birçok ülkede çalışmalar devam ediyor" dedi.
Bununla birlikte Porges, BioNTech/Pfizer'in bu yıl aşı satışlarında 39,5 milyar dolar kazanacağını öngördüğünü sözlerine ekledi.