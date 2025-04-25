Moskova'da Rus generale bombalı suikast
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araçta meydana gelen patlamada Korgeneral Yaroslav Moskalik'in hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, patlamanın ''terör saldırısı'' olduğunu açıkladı.
Kaynak: DHA
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araca yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu üst düzey bir Rus askeri yetkilinin hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova bölgesindeki patlamada Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'in yaşamını yitirdiğini doğruladı.
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Komite, patlamaya, aracın gaz tüpünün yanına yerleştirilen ve uzaktan patlatılan bir el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirtti.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova olayla ilgili yaptığı açıklamada, patlamayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiklerini ifade etti.
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