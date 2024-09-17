Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada
İzmir'de bir motokurye yolda kucağında bebeğiyle yürüyen genç bir kadını taciz etti. İğrenç olay güvenlik kameralarına yansırken, taciz zanlısı motokuryenin aynı günde 3 saat içerisinde 2 farklı kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Oolis tarafından yakalanan kurye polis aracına bindirilirken mahalleli tarafından linç edilmek istendi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 saat arayla sokakta yürüyen E.Ç. (18) ve S.K. (20) isimli kızlara elle tacizde bulunan motokurye T.C. (22), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Taciz anları güvenlik kameralarına yansırken, cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarında 4 kaydı bulunan şüpheli, emniyetten çıkarılırken meslektaşlarının saldırısına uğradı.
Çiçek Mahallesi 1637/16 Sokak’ta dün saat 09.00 sıralarında evinden çıkıp kucağındaki çocuk ile sokakta yürüyen E.Ç., arkadan yaklaşan motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kuryenin fiziksel tacizine uğradı.
Kurye hızla bölgeden uzaklaşırken, E.Ç. ise Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Kurye, bu kez de saat 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak’ta yürüyen S.K.'ye tacizde bulundu. S.K. de polise gidip, şikayette bulundu.