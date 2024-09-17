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Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada

İzmir'de bir motokurye yolda kucağında bebeğiyle yürüyen genç bir kadını taciz etti. İğrenç olay güvenlik kameralarına yansırken, taciz zanlısı motokuryenin aynı günde 3 saat içerisinde 2 farklı kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Oolis tarafından yakalanan kurye polis aracına bindirilirken mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Kaynak: DHA
Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada - Resim: 1

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 saat arayla sokakta yürüyen E.Ç. (18) ve S.K. (20) isimli kızlara elle tacizde bulunan motokurye T.C. (22), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada - Resim: 2

Taciz anları güvenlik kameralarına yansırken, cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarında 4 kaydı bulunan şüpheli, emniyetten çıkarılırken meslektaşlarının saldırısına uğradı.

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Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada - Resim: 3

Çiçek Mahallesi 1637/16 Sokak’ta dün saat 09.00 sıralarında evinden çıkıp kucağındaki çocuk ile sokakta yürüyen E.Ç., arkadan yaklaşan motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kuryenin fiziksel tacizine uğradı.

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Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada - Resim: 4

Kurye hızla bölgeden uzaklaşırken, E.Ç. ise Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Kurye, bu kez de saat 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak’ta yürüyen S.K.'ye tacizde bulundu. S.K. de polise gidip, şikayette bulundu.

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