Motosiklet hırsızı çocuklar serbest bırakıldı, araç sahipleri isyan etti

İş yerleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, motosikleti daha sonra kent merkezine bıraktıkları saptandı. Hırsızlık şüphelisi S.D. (13) ve Z.K.'nin (13) çaldıkları motosiklet ile gezdikleri anlar ile güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık şüphelisi iki çocuk, kısa sürede polis tarafından gözaltına aldı. Çocuklar, polise verdikleri ifadede motosikleti aldıklarını itiraf ettiler.