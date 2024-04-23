Motosiklet hırsızından ilginç savunma
Adana'da 3 ayda 5 motosiklet çalan zanlı, "Motosikletleri bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çalıp, sattım" diyerek kendini savundu.
Kaynak: İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, 15 Nisan saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’ndeki bir otelin önünde meydana geldi.
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Şüpheli S.H. (21) ile ismi açıklanmayan suç ortağı, Ö.Ö.’nün park halindeki motosikletini çalmaya karar verdi. S.H. motosikleti düz kontak yapmaya çalışırken, arkadaşı ise cep telefonuyla konuşma bahanesiyle gözcülük yaptı. Şüpheliler, alarmın çalmasına aldırış etmeden çalıştırdıkları motosiklete binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Motosikletini bulamayan Ö.Ö.’nün ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen S.H.’nin, 3 ay içerisinde 5 motosiklet daha çaldığını tespit etti.
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