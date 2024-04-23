Motosiklet hırsızından ilginç savunma

Şüpheli S.H. (21) ile ismi açıklanmayan suç ortağı, Ö.Ö.’nün park halindeki motosikletini çalmaya karar verdi. S.H. motosikleti düz kontak yapmaya çalışırken, arkadaşı ise cep telefonuyla konuşma bahanesiyle gözcülük yaptı. Şüpheliler, alarmın çalmasına aldırış etmeden çalıştırdıkları motosiklete binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.