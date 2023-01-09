Motosiklet hırsızları kamerada; savunması pes dedirtti

Motosikletinin çalındığını fark eden Ahmet A.'nın ihbarıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin, çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan Okan K. olduğunu tespit etti. Ekipler, çalınan motosikleti Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde terk edilmiş buldu. Okan K., adresine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Emniyete götürülen Okun K. ifadesinde yanındaki arkadaşının ismini vermedi, "Arkadaşımla birlikte geziyorduk. Arkadaşım, 'Eve kadar yürümeyelim. Apartmanın bahçesindeki motosikleti çalalım' dedi. Eve yürümemek için motosiklete binip, gittik" dedi.