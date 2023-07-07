Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada!

Bir süre motosikletin yanında etrafı kolaçan eden hırsızlar yanlarında taşıdıkları demir makası ile zinciri kırdı. Motosikleti alarak kayıplara karışan şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, mağdur olan F.Y. motosikletinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.