Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada!
Bursa’da iki hırsız gözüne kestirdikleri motosikleti çalmak için motosikletle gelip sanki motosikletin sahibiymiş gibi birkaç dakika içerisinde motosikleti çalıp kayıplara karıştı.
İHA'nın haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi’nde meydana geldi. F.Y. evinin önüne park ettiği motosikletini, zincirle bağladı. Fakat bölgede motosikletle gezen 2 hırsız, Yücedağ’ın bağladığı 50 bin lira değerindeki motosikleti gözüne kestirdi.
1 / 5
Bir süre motosikletin yanında etrafı kolaçan eden hırsızlar yanlarında taşıdıkları demir makası ile zinciri kırdı. Motosikleti alarak kayıplara karışan şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, mağdur olan F.Y. motosikletinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.
2 / 5
3 / 5
4 / 5