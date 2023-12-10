Motosiklet sürücülerinden İstanbul'da protesto sürüşü

Ailenin avukatı Iyaz Çimen, "Yaşananlara kaza demeye maalesef dilim varmıyor. Son sürat gelen otomobilin fren dahi yapmadan arkadan merhuma çarpması neticesinde işlenen cinayet dolayısıyla sadece merhum için değil tüm trafik mağdurlarının sesi olabilmek amacıyla buradayız.30 Kasım’dan 7 Aralık’a kadar 8 gün boyunca dosyaya her gün yazılı olarak ibraz ettiğimiz tutuklama taleplerimiz değerlendirilmiyor, hiçbir adli kontrol tedbiri uygulanmıyor, dosyada herhangi bir ilerleme kaydedilemiyordu. 5 Aralık Salı akşamı doktorlar tarafından merhumun vefat haberi tarafımıza veriliyor ve devamında 6 Aralık Çarşamba günü sabah 9'da ilgili savcıya ölüm bilgisi tarafımızca yazılı olarak bildiriliyordu. 7 Aralık Perşembe sabahı dosyaya ölüm belgesi tarafımızca yazılı olarak ibraz edilerek her gün yazılı olarak sunduğumuz tutuklama talebimizi yineliyorduk." dedi. Çimen, "Alınan kusur raporuna istinaden koyulan yakalama neticesinde failin 2 Aralık Cumartesi günü tarifeli uçuşla elini kolunu sallayarak yurtdışına kaçtığını belirliyorduk. Üst sınırı 6 sene olan bir suçta dahi şüphelinin kaçması, göz göre göre engellenememiş oluyordu. Bugün geldiğimiz noktada yapılacak yargılamalar neticesinde kimlerin cezalandırılacağını tüm dünya gibi bizler de merakla beklemekteyiz.Bizler geride kalan bir eş ve biri otizmli olmak üzere 2 yetim çocuğun hakkını başkalarının da olası mağduriyetlerinin önüne geçebilmek saikiyle sonuna kadar savunacağız." dedi.