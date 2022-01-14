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Motosiklet sürücüsü trafikte ölüme meydan okudu

Adana’da motosikletli bir kişinin masa taşıması görenleri şaşırttı.

Motosiklet sürücüsü trafikte ölüme meydan okudu - Resim: 1

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Fuzuli Caddesinde motosikletle masa taşıyan bir kişi görenleri hayrete düşürdü. Kamyonet ile taşınması gereken büyük bir masayı motosiklet ile taşıyan vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyip bu anı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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Motosiklet sürücüsü trafikte ölüme meydan okudu - Resim: 2

Görüntüyü kaydeden vatandaş, "Bu taşımacılık başka bir ülkede olamaz. Koca masayı motosiklet ile taşıyor" diye tepkisini dile getirdi.

Motosiklet sürücüsü şaşkın bakışlar arasında gözden kayboldu.

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Motosiklet sürücüsü trafikte ölüme meydan okudu - Resim: 3
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