Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi!
Brezilya’dan motosikletleriyle dünya turuna çıkan ve Türkiye’yi de ziyaret ettikten sonra son olarak Hindistan’a geçen ünlü çift Hindistan’da saldırıya uğradı. Genç kadına tecavüz etmeye çalışan saldırganlar motosikletli çifti darp edip, soydu. Çift yaşadıkları kabus gecesini sosyal medyadan yayınladı.
Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Motosikletleriyle dünyayı gezen ve 2 kez de Türkiye’ye gelen Brezilyalı çift Hindistan’da hayatlarının kabusunu yaşadı.
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Avrupas'dan Türkiye'ye girip, Türkiye'de neredeyse gitmedik il bırakmayan fenomen çift Türkiye seyahatlerinin ardından rotayı bir başka ülkeye çevirmişti.
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Çift önceki sene çıktıkları Avrupa turunda Türkiye’ye de gelmiş, İstanbul’dan çıktıkları yolda Kapadokya’yı motosikletleriyle keşfetmişti.
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Karı koca birlikte motosikletleriyle dünya turuna çıkan ve yaptıkları rotaları ve gezileri de sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşan Nanda ve Vicente çifti son olarak Hindistan’daydı.
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