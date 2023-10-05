Motosikletli maganda kafenin bahçesine girdi, kendisini uyaranlara saldırdı
İstanbul Beylikdüzü'nde, bir kafenin bahçe kısmından motosikletle geçen sürücü ile kafe sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Barış Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir kafe sahibi, işyerinin bahçesinden geçen motosikletliye 'Neden buradan geçiyorsun' diyerek tepki gösterdi.
DHA'nın haberine göre, motosiklet sürücüsü ve kafede yanına geldiği kadın, tepki sonrası kafe sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmaya, kafenin bahçesinde oturan kadın müşteriler de dahil oldu. Tartışma çok geçmeden tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın, tartışmaya dahil olan kadın müşterilere tekme, tokat ve sandalye ile saldırdı.
Olay sonrası motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın kaçarak kayıplara karıştı. Kadın müşteriler darp raporu aldıktan sonra karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.
Polis ekipleri motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.