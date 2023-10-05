Motosikletli maganda kafenin bahçesine girdi, kendisini uyaranlara saldırdı

DHA'nın haberine göre, motosiklet sürücüsü ve kafede yanına geldiği kadın, tepki sonrası kafe sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmaya, kafenin bahçesinde oturan kadın müşteriler de dahil oldu. Tartışma çok geçmeden tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın, tartışmaya dahil olan kadın müşterilere tekme, tokat ve sandalye ile saldırdı.