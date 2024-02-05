Motosikletlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü
İstanbul Bayrampaşa'da motosikletlilerin yol verme kavgasında 23 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, 3 Şubat Cumartesi günü Muratpaşa Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki M.O. (23) ve arkadaşı S.A.(26) karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı.
Tartışma bir süre sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki Y.Y. yanında getirdiği bıçak ile O.'ya saldırdı. O. aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılırken, Y.Y. ile beraberinde kavgaya karışan arkadaşları R.U.(19) ile K.A.(16) motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheliler kısa sürede yakalandı. M.O.'yu öldürdüğü tespit edilen Y.Y.(17) ve darbeden R.U.(19) ile K.A.(16)'nın emniyette işlemleri sürüyor.