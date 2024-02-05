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Motosikletlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü

İstanbul Bayrampaşa'da motosikletlilerin yol verme kavgasında 23 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Motosikletlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü - Resim: 1

Olay, 3 Şubat Cumartesi günü Muratpaşa Mahallesi'nde saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki M.O. (23) ve arkadaşı  S.A.(26) karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı. 

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Motosikletlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü - Resim: 2

Tartışma bir süre sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki Y.Y. yanında getirdiği bıçak ile O.'ya saldırdı. O. aldığı bıçak darbeleri sonucu yere yığılırken, Y.Y. ile beraberinde kavgaya karışan arkadaşları R.U.(19) ile K.A.(16) motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. 

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Motosikletlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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Motosikletlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü - Resim: 4

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheliler kısa sürede yakalandı.  M.O.'yu öldürdüğü tespit edilen Y.Y.(17) ve darbeden R.U.(19) ile K.A.(16)'nın emniyette işlemleri sürüyor. 

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