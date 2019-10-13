MPT-76 uyumlu yerli bomba atarlar envantere girdi
Savunma Sanayii Başkanlığının "MPT-76'ya uyumlu bomba atar tedarik projesi" kapsamında Konya'da bir silah firmasının yerli imkanlarla ürettiği ve muadillerinden üstün özellikleriyle ayrılan "AK40-GL" bomba atarın 500 adeti, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu Mahallesi'nde, yivli tüfek üretim tecrübesini savunma sanayisinde de gösteren Akdaş Silah, Mehmetçik'in bomba atar ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladı.
Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı "bomba atar" ihalesine katılan firma, ihtiyacın 8 bin adedini üretmek için anlaşma yaptı. Firmanın yerli imkanlarla geliştirdiği, tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atar AK40-GL, ağırlaştırılmış kalifikasyon testini başarıyla tamamladı.