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  3. 13 Ekim 2019 12:10

MPT-76 uyumlu yerli bomba atarlar envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanlığının "MPT-76'ya uyumlu bomba atar tedarik projesi" kapsamında Konya'da bir silah firmasının yerli imkanlarla ürettiği ve muadillerinden üstün özellikleriyle ayrılan "AK40-GL" bomba atarın 500 adeti, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

MPT-76 uyumlu yerli bomba atarlar envantere girdi

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

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MPT-76 uyumlu yerli bomba atarlar envantere girdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu Mahallesi'nde, yivli tüfek üretim tecrübesini savunma sanayisinde de gösteren Akdaş Silah, Mehmetçik'in bomba atar ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladı.

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MPT-76 uyumlu yerli bomba atarlar envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanlığının açtığı "bomba atar" ihalesine katılan firma, ihtiyacın 8 bin adedini üretmek için anlaşma yaptı. Firmanın yerli imkanlarla geliştirdiği, tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atar AK40-GL, ağırlaştırılmış kalifikasyon testini başarıyla tamamladı.

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MPT-76 uyumlu yerli bomba atarlar envantere girdi

Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e monte edilen AK40-GL bomba atarın 500'ü Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi.

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