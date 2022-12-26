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  4. MSB paylaştı: Onlar gökyüzünün demir kartalları!

MSB paylaştı: Onlar gökyüzünün demir kartalları!

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın terörle mücadele en önemli vurucu gücü olan Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Filosu pilotlarının görüntüsünü paylaştı.

MSB paylaştı: Onlar gökyüzünün demir kartalları! - Resim: 1

Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan görüntünün açıklamasında, "Taarruz Helikopter Filosu olarak kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir" denildi. 

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MSB paylaştı: Onlar gökyüzünün demir kartalları! - Resim: 2
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MSB paylaştı: Onlar gökyüzünün demir kartalları! - Resim: 3
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MSB paylaştı: Onlar gökyüzünün demir kartalları! - Resim: 4
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