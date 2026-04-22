MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin ''Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Olayın ardından arama ekipleri derhâl bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır'' açıklamasını yaptı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Ankara'daki helikopter kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan CH-47 tipi ağır genel maksat helikopterinin Ankara’nın Temelli ilçesinde gece eğitimi uçuşu sırasında sert iniş yaparak kırıma uğradığını, helikopterde bulunan 5 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
5 personelin sağlık durumu iyi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın 21 Nisan tarihinde gece eğitimi kapsamında icra edilen uçuş sırasında meydana geldiği belirtilerek, "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Olayın ardından arama ekipleri derhâl bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.
İncelemeler sürüyor
Öte yandan Yenihisar bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili inceleme çalışmaları sabah saatlerinde devam ediyor.