MSB'den bedelli askerlik yapacaklara 1 Temmuz uyarısı
Milli Savunma Bakanlığı, 243 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz'da güncelleneceğini hatırlatarak, başvuru yapacak adaylara uyarıda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacak adaylar için uyarıda bulundu. MSB, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceğini hatırlatarak, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.
1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren para yatıracak olanlar yeni bedel üzerinden ödeme yapacak.
YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLUR?
5 aylık memur maaş zammı olan yüzde 14'e göre hesaplayacak olursak katsayı 1.15431384'e yükseliyor. Böylece yeni oranlara göre bedelli askerlik ücreti 5 aylık enflasyon verilerine göre 277 bin 35 lira seviyesinde gerçekleşiyor.