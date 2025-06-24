MSB'den bedelli askerlik yapacaklara 1 Temmuz uyarısı

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren para yatıracak olanlar yeni bedel üzerinden ödeme yapacak.