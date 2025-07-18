MSÜ yerleşkelerinde camiler açıldı; Erdoğan canlı bağlandı, kurdeleleri komutanlar kesti
Milli Savunma Üniversitesi yerleşkelerinde yapımı tamamlanan camilerin açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaktan bağlanırken, camilerin kurdelalarını komutanlar kesti.
"Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkelerindeki Camilerin Açılış Töreni" gerçekleşti. Bursa, İstanbul, Yalova, İzmir ve Balıkesir'de törenler eş zamanlı olarak düzenlendi.
6 caminin açılışı dualar eşliğinde gerçekleşti. Açılış töreninde kurdeleleri komutanlar kesti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Milli Savunma Üniversitemizde ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan altı yeni camimizi inşallah ibadete açıyoruz. 2023’te Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu 3 camimizi tamamlayıp hizmete almıştık. Şimdi de 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlük Camimizin açılışını yapıyoruz. Balıkesir’deki bin 183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu camimizin, Yalova Altınova’daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu camimizin ve İzmir Gaziemir’deki bin 43 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu camimizin açılışını inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız. Aynı şekilde, İzmir Kara Harp Okulu Atat Bölge Birlik Komutanlığı ile Maltepe’de inşa edilen 2 yeni camimizi de dualarla kullanıma açacağız. Böylece, söz verdiğimiz üzere 9 yeni camimizi peygamber ocağımıza hamdolsun kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.
Erdoğan, "Camilerimizin her biri, Selçuklu dönemlerinin üslup ve zarafetiyle birbirinden seçkin mimari unsurları barındırıyor. Bu camilerde okunacak ezan ve salaların, edilecek dua ve ibadetlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çevre Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza; proje aşamasından inşaat ve peyzaj sürecine, camilerimizin yapımında emeği geçen her bir kişiye teşekkür ediyorum. Sayın Rektörün şahsında tüm komutanlarımıza, üniversite yönetimine bu güzel eserlerin inşasına vesile oldukları için şahsım ve milletim adına en kalbi tebriklerimi iletiyorum. Rabbim, bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız; aynı zamanda muhabbetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum" ifadelerini kullandı.(DHA)