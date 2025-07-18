MSÜ yerleşkelerinde camiler açıldı; Erdoğan canlı bağlandı, kurdeleleri komutanlar kesti

Erdoğan, "Camilerimizin her biri, Selçuklu dönemlerinin üslup ve zarafetiyle birbirinden seçkin mimari unsurları barındırıyor. Bu camilerde okunacak ezan ve salaların, edilecek dua ve ibadetlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çevre Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza; proje aşamasından inşaat ve peyzaj sürecine, camilerimizin yapımında emeği geçen her bir kişiye teşekkür ediyorum. Sayın Rektörün şahsında tüm komutanlarımıza, üniversite yönetimine bu güzel eserlerin inşasına vesile oldukları için şahsım ve milletim adına en kalbi tebriklerimi iletiyorum. Rabbim, bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız; aynı zamanda muhabbetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum" ifadelerini kullandı.(DHA)