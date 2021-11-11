Mucize bebek rekorlar kitabına girdi
ABD'nin Alabama eyaletinde dünyaya gelen 21 haftalık bebek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 420 gram ağırlığında doğan bebeğin hala oksijen ve beslenme takviyesi almaya devam ettiği belirtildi.
21 haftalık ve yarım kilonun altında doğan ABD'li bir erkek çocuk, dünyanın en erken doğan bebeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Curtis adlı bebek geçen yıl sadece 420 gram ağırlığında Alabama’nın Birmingham kentinde doğdu.
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Guinness Dünya Rekorları, şu anda 16 aylık olan Curtis'in rekoru kırdığını doğruladı.
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NORMAL BİR HAMİLELİK YAKLAŞIK 40 HAFTA SÜRÜYOR
Bununla birlikte, tam süreli bir hamilelik genellikle 40 hafta sürüyor ve Curtis yaklaşık 21 haftalık hamileliğin ardından doğdu.
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Annesi Michelle Butler, ABD’de Bağımsızlık Günü’nün kutlandığı 4 Temmuz 2020'de havai fişekleri gece gökyüzünü aydınlatırken doğuma girdi. Ertesi gün öğle yemeği vaktinde ikizleri Curtis ve C'Asya'yı doğurdu.
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