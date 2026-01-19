Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü: Kocasını ilaçla bayıltıp, gölete sürüklemişler!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha aydınlatıldı. Denizli'de kaybolduktan sonra gölette cesedi bulunan İbrahim K.'nin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eşi S.K. tutuklandı. S.K.'nin eşinin içkisine ilaç kattığı, baygınlık geçirdikten sonra gölete sürüklediği değerlendiriliyor.
Denizli'de gölette cansız bedeni bulunan üç çocuk babası İbrahim K.'nin (39) şüpheli ölümü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi. Müge Anlı'nın programını ihbar olarak kabul eden savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Şüphelerin odağındaki eş S.K. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. S.K.'nin eşinin içkisine ilaç kattığı, baygınlık geçirdikten sonra gölete sürükleyip, boğulmasına neden olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.
Olay, 2 Ağustos 2025'te Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'nde meydana geldi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan S. ve İbrahim K. çifti, piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne gitti. Bir süre sonra çevredeki balıkçılar, bir kadının gölette çırpındığını fark etti. Balıkçılar tarafından sudan çıkarılan S.K., çağırılan ambulansla Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.K., eşi İbrahim K. ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
EŞİ İLE 3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Yapılan otopside, İbrahim K.'nin midesinde alkolle birlikte parasetamol maddesi belirlendi. Ayrıca İbrahim K.'nin sırtında sert bir cisimle darbedildiğine yönelik izler tespit edildi. Otopsi sonucunun ardından S.K., babası M. Y., annesi M.Y. ve İzzet S., 13 Ocak'ta jandarma ekiplerince Sarıgöl ilçesinde gözaltına alınarak Buldan ilçesine getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 16 Ocak'ta sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.K. tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SÜRÜKLENDİĞİ GÖLETTE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETMİŞ
Soruşturma kapsamında, S.K.'nin eşinin içkisine yüksek dozda ilaç attığı, alkolle birlikte ilacı alan İbrahim K.'nin baygınlık geçirmesinin ardından gölete sürüklendiği ve boğulduğunun değerlendirildiği belirtildi.