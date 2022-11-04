Müge Anlı canlı yayında paylaştı: Bu görüntüler tüm vatandaşları alarma geçirecek
Müge Anlı, çocuğunun babası tarafından kaçırıldığını iddia eden Azerbaycanlı kadının verdiği videoyu canlı yayında paylaştı.
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi şoke eden görüntüler yayınlandı.
Müge Anlı "Bu görüntüler tüm vatandaşları harekete geçirecek" diyerek ilaçla intihara teşebbüs eden adamın videosunu tüm çıplaklığı ile paylaştı. Videoda 30'a yakın hap içen adamın 4 yaşındaki çocuğunu annesinden kaçırdığı iddia edildi.
25 yaşındaki Azerbeycan uyruklu Nurane Paşeyeva, Müge Anlı'nın programına başvurdu. Paşeyeva, "4 yaşındaki kızım Emine Akça, babası Müslüm Akça tarafından kaçırıldı, ben kendisine ulaşamıyorum. Babası bana çok takıntılı, aslında derdi kızım değil" diye iddia etti.
Müge Anlı, programda bu tarz konulara girmediğini ifade etti. Ancak Nurane Hanım'ın vermiş olduğu videodan etkilenen Anlı "Yüzünü açık olarak yayınlayacağım. Bu ruh halindeki birinin dört yaşında bir kız çocuğu ile olmasını şahsen doğru bulmadım" dedi.