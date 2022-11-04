Müge Anlı canlı yayında paylaştı: Bu görüntüler tüm vatandaşları alarma geçirecek

25 yaşındaki Azerbeycan uyruklu Nurane Paşeyeva, Müge Anlı'nın programına başvurdu. Paşeyeva, "4 yaşındaki kızım Emine Akça, babası Müslüm Akça tarafından kaçırıldı, ben kendisine ulaşamıyorum. Babası bana çok takıntılı, aslında derdi kızım değil" diye iddia etti.