Müge Anlı canlı yayında üfürükçüyle kapıştı; Canlı yayında üfürükçü rezaleti
ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayına kocasının bir üfürükçü tarafından kandırılarak kaçırıldığını iddia eden kadının ifadeleri damgasını vurdu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine izleyenleri şaşkına çeviren bir olay gündeme geldi.
Eşine alıkonulduğu iddiasıyla Müge Anlı'ya başvuran Ayşe K. 38 yıllık eşi M.K.'nin kandırıldığını iddia etti.
Müge Anlı "Muhammet Bey, bir üfürükçünün peşine takılıp evinden kopmuş. Mezar kazıp içine girmek, nefs terbiyesi, evinin altına mezar gibi bir yer kazdırmış" dedi.
Ayşe K.ise "Van'da ev yaptırdı, 6 katlı ev yaptırmış; altına mezar, altına çilehane yaptırdı. Yarım ekmek yiyerek bizden uzak zikir çekecekmiş, beyni yıkanmış aklı uçmuş gitmiş. Kocamı boşuna yanında tutmuyor gelirimizi kullanıyor. Ayda 200 bin TL geliri var onları yemek için kocamı yanında tutuyor" dedi.
