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  3. 25 Nisan 2019 13:35

Müge Anlı canlı yayınında swap raporu açıklandı

Müge Anlı canlı yayınında Metin Büyükşen - Necla Büyükşen çiftinin cinayeti için yapılan araştırmada swap raporu açıklandı. Konya'da maskeli kişiler tarafından öldürülen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen çiftinin dosyasında

Müge Anlı canlı yayınında swap raporu açıklandı

SWAP NEDİR? Swap silahla atış yapanları tespit etmek için atış artıklarının araştırılması tekniğidir. Atış artıkları, silah ateşlendikten sonra silahın atım yatağının etrafında bulunan mekanizmaya ait boşluklardan ve silah namlusundan çıkan gazlarla birlikte atış yapan kişinin eline saçına ve giysisine bulaşır. Şüpheliden swap alma yöntemi ile atış artığı raporu alınarak ateş edip etmediği belirlenir

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Müge Anlı canlı yayınında swap raporu açıklandı

Müge Anlı canlı yayınında Metin Büyükşen Necla Büyükşen çiftinin cinayeti konusunda swap raporu alındı ve sonuçları açıklandı.

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Müge Anlı canlı yayınında swap raporu açıklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gerçekler ortaya çıktı. Şüphelilerin el, saç ve giysilerinden alınan raporlar şöyle;

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Müge Anlı canlı yayınında swap raporu açıklandı

Betül Büyükşen ve Uğur Büyükşen çiftinde atış artıkları ortaya çıktı.

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