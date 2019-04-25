Müge Anlı canlı yayınında swap raporu açıklandı

SWAP NEDİR? Swap silahla atış yapanları tespit etmek için atış artıklarının araştırılması tekniğidir. Atış artıkları, silah ateşlendikten sonra silahın atım yatağının etrafında bulunan mekanizmaya ait boşluklardan ve silah namlusundan çıkan gazlarla birlikte atış yapan kişinin eline saçına ve giysisine bulaşır. Şüpheliden swap alma yöntemi ile atış artığı raporu alınarak ateş edip etmediği belirlenir