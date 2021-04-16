Müge Anlı çılgına döndü: ''Rayından çıkmış!''
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dün inanılmaz bir olay yaşanmıştı. 41 yaşındaki Arzu Salman, sosyal medyada tanıştığı İsa isimli adam tarafından aşk tuzağına düşürüldüğünü anlattı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dün inanılmaz bir olay yaşanmıştı. 41 yaşındaki Arzu Salman, sosyal medyada tanıştığı İsa isimli adam tarafından aşk tuzağına düşürüldüğünü anlattı.
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Salman, tanıştıktan bir süre sonra sevgili olduğu adama, toplamda 623 bin bin lira borç verdiğini, ancak İsa'nın parayı ödemeyip sırra kadem bastığını açıkladı.
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Mağdur kadın, bir süre sonra da bekar olduğunu söyleyen sevgilisinin evli olduğunu öğrendiğini anlattı.
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Milyonları şoke eden olayla ilgili bugünkü canlı yayında son dakika gelişmeleri yaşandı.
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