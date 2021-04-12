Müge Anlı Fadime Arslan için çağrıda bulundu, başka bir dehşet ortaya çıktı
Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı.
Müge Anlı'da Fadime Arslan cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı.
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Fadime Arsla'ın oğlu Ramazan Arslan, Müge Anlı ve ekibine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Annesinin öldüğünü kız kardeşinden öğrendiğini söyleyen Ramazan Bey, yıkanırken annesini morluklarının görüldüğünü fakat düştüğü için öyle olduğunu söylediklerini aktardı.
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Annesinin işkence videolarını görünce çok şaşırdığını belirten Ramazan Bey, annesinin kesinlikle bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia etti.
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Annesinin bağırışlarını sürekli duyduğunu ama Alzheimer hastası olduğu için bağırdığını sandıklarını söyleyen Ramazan Bey, kardeşi İdris Bey'de de suç olduğunu ama asıl olarak gelin Fadime Hanım'dan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
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