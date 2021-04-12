Müge Anlı Fadime Arslan için çağrıda bulundu, başka bir dehşet ortaya çıktı

Annesinin bağırışlarını sürekli duyduğunu ama Alzheimer hastası olduğu için bağırdığını sandıklarını söyleyen Ramazan Bey, kardeşi İdris Bey'de de suç olduğunu ama asıl olarak gelin Fadime Hanım'dan şikayetçi olduğunu dile getirdi.