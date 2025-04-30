Müge Anlı: ''Her an kapınız İçişleri Bakanlığı'ndan geliyoruz denilerek çalınabilir!''

Müge Anlı "İçişleri çalışanı veya hakim yanında da avukat gibi davranarak kapı kapı dolaşan bir grup insan var, ellerinde İçişleri Bakanlığı'ndan belgeler ve antetli kağıtlar var yaklaşan nufüs sayımı için herkesin geçerli bir kimlik belgesine sahip olmalarını doğrulamaları gerektiğini iddia ediyorlar, evlere geliyorlar fotoğraf, parmak izi almak istediklerini söylüyorlar ellerinde diz üstü bilgisayar, biometrik makine ve türlü isimlerin bir listesi var menüyü gösterip tüm bilgileri istiyorlar" dedi.