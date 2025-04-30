Müge Anlı: ''Her an kapınız İçişleri Bakanlığı'ndan geliyoruz denilerek çalınabilir!''
Televizyon ekranlarında gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ünlü sunucu Müge Anlı dolandırıcıların şimdi de "İçişleri Bakanlığı'ndan geliyoruz" diyerek kapı kapı gezdiklerini duyurdu.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında yeni bir dolandırıcılık yöntemi hakkında uyarıda bulunuldu.
Kendisine ulaşan bir mesajı canlı yayında paylaşan Müge Anlı "Başta anneme ileteyim demiştim ama herkese söyleyeyim" diyerek herkesi uyardı.
Müge Anlı dolandırıcıların yeni bir yöntem bulduğunu ve şimdi de "İçişleri Bakanlığı'ndan geliyoruz" diyerek kapı kapı gezdiklerini ifade etti.
Müge Anlı "İçişleri çalışanı veya hakim yanında da avukat gibi davranarak kapı kapı dolaşan bir grup insan var, ellerinde İçişleri Bakanlığı'ndan belgeler ve antetli kağıtlar var yaklaşan nufüs sayımı için herkesin geçerli bir kimlik belgesine sahip olmalarını doğrulamaları gerektiğini iddia ediyorlar, evlere geliyorlar fotoğraf, parmak izi almak istediklerini söylüyorlar ellerinde diz üstü bilgisayar, biometrik makine ve türlü isimlerin bir listesi var menüyü gösterip tüm bilgileri istiyorlar" dedi.