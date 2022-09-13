Müge Anlı ile Tatlı Sert programında stüdyoyu karıştıran telefon
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında DJ Gezgin lakaplı Mehmet K. cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Almanya'dan araya bir izleyici Fatma K. ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Telefondaki şahsı yalanlayan Fatma K. daha sonra stüdyodaki yakınıyla birbirine girdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında DJ Gezgin olarak tanınan Mehmet K. cinayeti bir kez daha gündeme taşındı.
Programın geçen bölümüne DJ Gezgin lakaplı Mehmet K. 'in ablası Fatma K.'ın kardeşini öldürmekle suçladığı sevgilisi Cemal D.'a ilişkin yaptığı açıklama damga vurmuştu. Sevgilisinin, karısını kıskandığı için kardeşini komalık ettiğini söyleyen Fatma K.'ın sözleri Müge Anlı dahil olmak üzere stüdyodaki herkesi şoke etmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında açıklamalarını sürdüren Fatma K.'ın sözleri izleyenleri şaşırttı.
Müge Anlı'ya Almanya'dan bağlanan Gaye isimli bir izleyici Fatma K. ile yaşadığı bir anısını şu sözlerle aktardı:
"Hastanenin bahçesinde hacdan konuşuyorduk. Annem umreye gitmekten bahsetti. Ben de 'Babamdan sonra hayırlısı olsun, babam iyileşsin gidersiniz' dedim. Fatma Hanım kulak misafiri oldu. Yanımıza yanaştı. 'Benim kocamın çok büyük bir tur şirketi var. Biz umreye Hacca insan götürüyoruz. Diğer şirketlerden yüzde 50 daha ucuza geliyor.' dedi. Ben şaşırdım. Bunların fix fiyatları olduğunu biliyorum, sorgulayınca 'yok yok biz yapıyoruz' dedi."