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  4. Müge Anlı o sözler sonrası canlı yayında çileden çıktı! Dursun Zehir olayında flaş gelişme

Müge Anlı o sözler sonrası canlı yayında çileden çıktı! Dursun Zehir olayında flaş gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 aydır kayıp olan 71 Dursun Zehir, torunu Kerim'in cinayetine mi kurban gitti? Canlı yayında yaşananlar Müge Anlı'yı çıldırttı.

Müge Anlı o sözler sonrası canlı yayında çileden çıktı! Dursun Zehir olayında flaş gelişme - Resim: 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, çözümlenemeyen olaylar çözüme kavuşturulmaya devam ediyor.

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Müge Anlı o sözler sonrası canlı yayında çileden çıktı! Dursun Zehir olayında flaş gelişme - Resim: 2

Son olarak, Trabzon-Rize yolu arasında kaybolan 71 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamazken, torunu Kerim Bekar şüpheli gösterildi.

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Müge Anlı o sözler sonrası canlı yayında çileden çıktı! Dursun Zehir olayında flaş gelişme - Resim: 3

'ÜZERİNDE ÖLÜM KOKUSU VARDI'

En son sahilde yürüdüğü görülen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı.

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Müge Anlı o sözler sonrası canlı yayında çileden çıktı! Dursun Zehir olayında flaş gelişme - Resim: 4

Torunu Kerim'in kumar bağımlısı olduğu iddia edilirken, yakın çevre tarafından dedesini para için sıkıştırdığı ileri sürülüyor.

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