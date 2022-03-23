Müge Anlı o sözler sonrası canlı yayında çileden çıktı! Dursun Zehir olayında flaş gelişme
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 aydır kayıp olan 71 Dursun Zehir, torunu Kerim'in cinayetine mi kurban gitti? Canlı yayında yaşananlar Müge Anlı'yı çıldırttı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, çözümlenemeyen olaylar çözüme kavuşturulmaya devam ediyor.
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Son olarak, Trabzon-Rize yolu arasında kaybolan 71 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamazken, torunu Kerim Bekar şüpheli gösterildi.
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'ÜZERİNDE ÖLÜM KOKUSU VARDI'
En son sahilde yürüdüğü görülen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı.
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Torunu Kerim'in kumar bağımlısı olduğu iddia edilirken, yakın çevre tarafından dedesini para için sıkıştırdığı ileri sürülüyor.
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