Müge Anlı şaştı kaldı! 1 milyon 310 bin TL'lik vurgun: ''Duş al rahatla'' dedi, paraları alıp kaçtı

MÜGE ANLI'YI BİLE ŞAŞIRTAN DETAY

45 yaşındaki bir adamın bu kadar hainlik yapmasını beklemediğini belirten Müge Anlı "Senin anlatmadığın bir şey mi var açıkçası merak ediyorum?" dedi.

1 MİLYON 350 BİN TL'DEN EDEN AŞK

2021'de Antalya'da bir otel odası tuttuğunu belirten Albina Hanım, otel işletmecisi Doğan Bey ile tanışıp sevgili olduklarını söyledi. Doğan Bey'in kendisine "Gitme lütfen! Çocuk yaparız evleniriz" dediğini belirten Albina, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evlilik teklif etti. Parmağıma yüzük taktı. Güzel ve romantik zamanlar geçirdik. Evlenmek için doktora gittik. Sağlık raporu aldık. Her şey hazırdı... Benim Rusya'da bir evim vardı. Antalya'da ev alabilmek için onu sattık. Doğan 'Arkadaşım depremden sonra büyük iş aldı. Yemek dağıtacak. Nakit paraya ihtiyacı var. 5 tane dairesi var. 30 bin - 40 bin TL indirimle sen alırsın' dedi. Beni, 'Annen niye köyde otursun. Yanımızda, şehir içinde oturur. 2+1 alırsın o parayla' diyerek ikna etti. Ben de güvendim"

Sevgilisinin aracılık ettiği kişiye dairesini satan Albina, çuval dolusu parayla eve dönüp duştan çıktığında parasının da sevgilisinin de ortadan kaybolduğunu söyledi.