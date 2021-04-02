Müge Anlı şaştı kaldı! ''Bir erkeğin kirletildiğini ilk defa duydum''

'BENDEN SÜREKLİ PARA İSTEDİLER'

Bu sözler herkesin ağzını açıkta bıraktı. Karakoç, başından geçenleri şöyle anlattı: "Nursel ve Cansu, sürekli benden para istedi. Bir sürü masraf ettim Annelerinin rahatsız olduğunu söylediler para gönderdim. "