Müge Anlı şaştı kaldı! ''Bir erkeğin kirletildiğini ilk defa duydum''
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında yine tüm Türkiye'yi hayrete düşüren bir olay yaşandı.
Erol Karakoç ve eşi Nagihan Karakoç'un anlattıkları ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Sevgilisi Nursel Yüksel tarafından dolandırıldığını söyleyen Erol Karakoç, 1 milyon 200 bin TL borca girdiğini açıkladı.
Karakoç, "Sevgilim Nursel paramı aldı. Benimle birlikte olmak istedi. Arabada üstüme atladı. Beni kirletti. Alkollüydü. Kadınlığını kullandı. Kaçacak yer, yapacak bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.
'BENDEN SÜREKLİ PARA İSTEDİLER'
Bu sözler herkesin ağzını açıkta bıraktı. Karakoç, başından geçenleri şöyle anlattı: "Nursel ve Cansu, sürekli benden para istedi. Bir sürü masraf ettim Annelerinin rahatsız olduğunu söylediler para gönderdim. "
"İcra var dediler para gönderdim. Klima yatak oturma odası istediler hepsini aldım. Kene gibi yapıştılar. Yardımcı olalım dedikçe beni soydular. Beni kullandılar."